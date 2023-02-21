Овчаров Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1901 ст.
Дочь: Агафия Николаевна
Мать ребёнка: Овчарова Анна Родионовна
Аленкино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.04.1905 ст.
Дочь: Матрена Николаевна
Мать ребёнка: Овчарова Анна Родионовна
Рождение ребёнка
25.01.1907 ст.
Сын: Овчаров Василий Николаевич
Мать ребёнка: Овчарова Анна Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчарова Анна Родионовна