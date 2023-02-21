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Овчаров Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1901 ст.

Дочь: Агафия Николаевна

Мать ребёнка: Овчарова Анна Родионовна

Аленкино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.04.1905 ст.

Дочь: Матрена Николаевна

Мать ребёнка: Овчарова Анна Родионовна

Алявино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.01.1907 ст.

Сын: Овчаров Василий Николаевич

Мать ребёнка: Овчарова Анна Родионовна

Алявино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчарова Анна Родионовна

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