Захаров Степан Филимонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захаров Филимон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Дочь: Немнонова Мария Степанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Степанова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
До 1838