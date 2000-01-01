Захаров Степан Филимонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Степан Филимонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1838

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаров Филимон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Захаров Егор Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Дочь: Немнонова Мария Степанова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Степанова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
До 1838
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