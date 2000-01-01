Мисайлов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мисайлов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мисайлов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Мисайлова Евдокия Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мисайлов Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Мисайлова Евдокия Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мисайлова Евдокия Борисовна

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