Сапрыкин Игорь Владимирович
мужской, родился 26.08.1988, ЖГ Устье Рузского района
ОтецСапрыкин Владимир Леонидович11.02.1957 г.р.
МатьСапрыкина (Пастернак) Татьяна Ивановна07.10.1956 г.р.
Супруги
Сапрыкина (Смирнова) Екатерина Сергеевна02.07.1988 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1988
ЖГ Устье Рузского района
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
04.08.2012
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.11.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сапрыкина (Смирнова) Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
10.07.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сапрыкина (Смирнова) Екатерина Сергеевна