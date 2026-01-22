Сапрыкин Игорь Владимирович 26.08.1988 — найти родственников по фамилии на Familio

Сапрыкин Игорь Владимирович

Автор
ЕС
Сапрыкина Е.

мужской, родился 26.08.1988, ЖГ Устье Рузского района

Отец
Сапрыкин Владимир Леонидович11.02.1957 г.р.
Мать
Сапрыкина (Пастернак) Татьяна Ивановна07.10.1956 г.р.
Супруги
Сапрыкина (Смирнова) Екатерина Сергеевна02.07.1988 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1988

Отец: Сапрыкин Владимир Леонидович

Мать: Сапрыкина (Пастернак) Татьяна Ивановна

ЖГ Устье Рузского района

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
04.08.2012

Жена: Сапрыкина (Смирнова) Екатерина Сергеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Рождение ребёнка
02.11.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сапрыкина (Смирнова) Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
10.07.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сапрыкина (Смирнова) Екатерина Сергеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.