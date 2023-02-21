Митюшин Иван Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1988
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1988
Рождение ребёнка
23.12.2011
Сын: Митюшин Григорий Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.12.2011
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.04.2021
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности