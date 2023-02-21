Митюшин Иван Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митюшин Иван Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1988

Отец: Митюшин Валерий Ивпнович

Мать: Митюшина Алла Анатольевна

Рождение ребёнка
23.12.2011

Сын: Митюшин Григорий Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.12.2011

Сын: Митюшин Арсений Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.04.2021

Сын: Митюшин Демид Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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