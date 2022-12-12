Кудрин Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.06.1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1917
Дочь: Зарубина Акилина
Мать ребёнка: Карбышева (кудрина) Фаина
Чеканиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрин Михаил
Мать ребёнка: Карбышева (кудрина) Фаина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1921
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: от тифа
Похороны
Неизвестно
Иркутская область
Иркутская область