Кудрин Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрин Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.06.1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1917

Дочь: Зарубина Акилина

Мать ребёнка: Карбышева (кудрина) Фаина

Чеканиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрин Михаил

Мать ребёнка: Карбышева (кудрина) Фаина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карбышева (кудрина) Фаина

Смерть
12.06.1921
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: от тифа
Похороны
Неизвестно
Иркутская область
Иркутская область
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