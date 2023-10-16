Рыбинская (Барышева) Олеся Владмировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбинская (Барышева) Олеся Владмировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1978

Отец: Барышев Владимир ?

Мать: Барышева Татьяна ?

Рождение ребёнка
29.05.2001

Сын: Рыбинский Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Рыбинский Сергей Алексеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еше Василий Игоревич

Отец ребёнка: Еше Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еше Игорь

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