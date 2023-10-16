Рыбинская (Барышева) Олеся Владмировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1978
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1978
Отец: Барышев Владимир ?
Мать: Барышева Татьяна ?
Рождение ребёнка
29.05.2001
Сын: Рыбинский Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Рыбинский Сергей Алексеевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еше Василий Игоревич
Отец ребёнка: Еше Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еше Игорь