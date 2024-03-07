Малютин Прокопий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1903
Дата смерти26.10.1993
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1903
Отец: Малютин Николай
Рождение ребёнка
22.03.1939
Дочь: Елфимова Галина Прокопьевна
Мать ребёнка: Малютина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малютин Владимир Прокопьевич
Мать ребёнка: Малютина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова Валентина Прокопьевна
Мать ребёнка: Малютина Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малютина Нина Прокофьевна
Мать ребёнка: Малютина Александра Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вологодская обл. Нюксенский р-н. с. Нюксеница
Смерть
26.10.1993