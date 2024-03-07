Малютин Прокопий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютин Прокопий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1903

Дата смерти

26.10.1993

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1903

Отец: Малютин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1939

Дочь: Елфимова Галина Прокопьевна

Мать ребёнка: Малютина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малютин Владимир Прокопьевич

Мать ребёнка: Малютина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Валентина Прокопьевна

Мать ребёнка: Малютина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малютина Нина Прокофьевна

Мать ребёнка: Малютина Александра Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малютина Александра Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Вологодская обл. Нюксенский р-н. с. Нюксеница
Смерть
26.10.1993
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