Байрамкулова (Шарданова) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.05.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байрамкулова Асият Джанибековна
Отец ребёнка: Байрамкулов Джанибек Биясланович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Узденова Евгения Джанибековна
Отец ребёнка: Байрамкулов Джанибек Биясланович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байрамкулова Зоя Джанибековна
Отец ребёнка: Байрамкулов Джанибек Биясланович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байрамкулов Казбек Джанибекович
Отец ребёнка: Байрамкулов Джанибек Биясланович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.2023