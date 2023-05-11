Байрамкулова (Шарданова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байрамкулова (Шарданова) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.05.2023

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байрамкулова Асият Джанибековна

Отец ребёнка: Байрамкулов Джанибек Биясланович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Узденова Евгения Джанибековна

Отец ребёнка: Байрамкулов Джанибек Биясланович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байрамкулова Зоя Джанибековна

Отец ребёнка: Байрамкулов Джанибек Биясланович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байрамкулов Казбек Джанибекович

Отец ребёнка: Байрамкулов Джанибек Биясланович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байрамкулов Джанибек Биясланович

Смерть
11.05.2023
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