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Авдеев Алексей Александрович

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

24.04.1980

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1980

Отец: Авдеев Александр Тимофеевич

Мать: Авдеева Антонида Кириллова

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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