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Авдеев Алексей Александрович
Авдеев Алексей Александрович
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Место рождения
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
Дата рождения
24.04.1980
Пол
Мужской
Отец
Авдеев Александр Тимофеевич
1955 г.р.
Мать
Авдеева (Крехтунова) Антонида Кириллова
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1980
Отец:
Авдеев Александр Тимофеевич
Мать:
Авдеева Антонида Кириллова
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
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