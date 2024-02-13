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Ческидов Фёдор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Ческидов Григорий Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Ческидов Федосей Фёдорович

Мать ребёнка: Ческидова Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 20.07.1771 ст.

Сын: Ческидов Макар Фёдорович

Мать ребёнка: Ческидова Марина Алексеевна

Солодилова, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
1779
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ческидова Апросинья Фёдоровна

Мать ребёнка: Ческидова Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Ческидова Авдотья Фёдоровна

Мать ребёнка: Ческидова Марина Алексеевна

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