Ческидов Фёдор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Ческидов Григорий Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Ческидов Федосей Фёдорович
Мать ребёнка: Ческидова Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 20.07.1771 ст.
Мать ребёнка: Ческидова Марина Алексеевна
Солодилова, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
1779
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ческидова Апросинья Фёдоровна
Мать ребёнка: Ческидова Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Ческидова Авдотья Фёдоровна
Мать ребёнка: Ческидова Марина Алексеевна