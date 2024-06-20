Черноногова Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1896
Дочь: Козлова (Черноногова) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Черноногов Алексей Платонович
Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно