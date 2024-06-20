Черноногова Евдокия Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Черноногова Евдокия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1896

Дочь: Козлова (Черноногова) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Черноногов Алексей Платонович

Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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