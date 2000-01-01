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Степан Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Макогоненко Георгий Пантелеймонович

Мать: Молчанова Ольга Фёдоровна

Смерть
1938
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