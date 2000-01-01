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Степан Георгиевич
Степан Георгиевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Дата смерти
1938
Пол
Мужской
Отец
Макогоненко Георгий Пантелеймонович
1912 г.р.
Мать
Молчанова (Берггольц) Ольга Фёдоровна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Макогоненко Георгий Пантелеймонович
Мать:
Молчанова Ольга Фёдоровна
Смерть
1938
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