Логинова (--) Софья Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (--) Софья Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Логинов Федор Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Федор Степанович

Рождение ребёнка
13.05.1905

Сын: Логинов Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Логинов Федор Степанович

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
22.07.1906

Сын: Логинов Борис Федорович

Отец ребёнка: Логинов Федор Степанович

Смерть
Неизвестно

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