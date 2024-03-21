Кулдошин Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1956
Бракосочетание
06.05.1978
Рождение ребёнка
31.03.1979
Дочь: Кулдошина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Кулдошина Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
25.12.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кулдошина Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
21.05.1986
Дочь: Замятина (Кулдошина) Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Кулдошина Ольга Алексеевна