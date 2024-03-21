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Кулдошин Алексей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1956

Отец: Кулдошин Григорий Никитич

Мать: Кулдошина Анна Константиновна

Бракосочетание
06.05.1978

Жена: Кулдошина Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
31.03.1979

Дочь: Кулдошина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Кулдошина Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
25.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулдошина Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
21.05.1986

Дочь: Замятина (Кулдошина) Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Кулдошина Ольга Алексеевна

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