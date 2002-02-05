Дизенко Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения21.05.1930
Дата смерти05.02.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1930
Рождение ребёнка
21.09.1956
Дочь: Кравцова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Дизенко Вера Александровна
Николаевка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
28.04.1960
Сын: Дизенко Александр Владимирович
Мать ребёнка: Дизенко Вера Александровна
Смерть
05.02.2002