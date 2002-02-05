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Дизенко Владимир Петрович

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Место рождения

Марганец, Дніпропетровська область

Дата рождения

21.05.1930

Дата смерти

05.02.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1930

Отец: Дизенко Пётр Федотович

Мать: Дизенко Валентина Севостьяновна

Марганец, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
21.09.1956

Дочь: Кравцова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Дизенко Вера Александровна

Николаевка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
28.04.1960

Сын: Дизенко Александр Владимирович

Мать ребёнка: Дизенко Вера Александровна

Смерть
05.02.2002
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