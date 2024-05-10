Ирина Алексеевна 1764 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ирина Алексеевна

Место рождения

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда

Дата рождения

1764

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Бракосочетание
29.06.1778

Муж: Егор Степанович

Смерть
1787
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

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