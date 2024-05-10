Ирина Алексеевна
Место рожденияСельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Дата рождения1764
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Бракосочетание
29.06.1778
Муж: Егор Степанович
Смерть
1787
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии