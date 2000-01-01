Колесниченко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесниченко Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесниченко Валерия Николаевна

Мать ребёнка: Калугина Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесниченко Роман Николаевич

Мать ребёнка: Калугина Дарья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калугина Дарья Сергеевна

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