Мария Евлампьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Евлампьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Сергей Арсентьевич

Отец ребёнка: Журавлев Арсентий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Дмитрий Арсентьевич

Отец ребёнка: Журавлев Арсентий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Калиста Арсентьевна

Отец ребёнка: Журавлев Арсентий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Евдокия Арсентьевна

Отец ребёнка: Журавлев Арсентий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселова Валентина Арсентьевна

Отец ребёнка: Журавлев Арсентий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Арсентий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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