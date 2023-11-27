Мария Евлампьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Сергей Арсентьевич
Отец ребёнка: Журавлев Арсентий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Дмитрий Арсентьевич
Отец ребёнка: Журавлев Арсентий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Калиста Арсентьевна
Отец ребёнка: Журавлев Арсентий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Евдокия Арсентьевна
Отец ребёнка: Журавлев Арсентий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веселова Валентина Арсентьевна
Отец ребёнка: Журавлев Арсентий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно