Мотовилова (Фон Эрн) АЛИНА АНТОНОВНА
женский, родилась 1857
умерла 1943
ОтецФон Эрн ВИЛЬГЕЛЬМ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ1797 г.р.
МатьФон Эрн (Флориани) ВАЛЕРИЯ ФРАНЦЕВНА1825 г.р.
Супруги
Мотовилов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ03.07.1855 г.р.
Дети
Некрасова (Мотовилова) ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА24.06.1879 г.р.
(Мотовилова) СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА06.02.1881 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1857
Бракосочетание
1877
Рождение ребёнка
24.06.1879
Дочь: Некрасова (Мотовилова) ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА
Отец ребёнка: Мотовилов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
06.02.1881
Дочь: (Мотовилова) СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА
Отец ребёнка: Мотовилов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
18.07.1885
Дочь: (Мотовилова) ВЕРА НИКОЛАЕВНА
Отец ребёнка: Мотовилов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Смерть
1943