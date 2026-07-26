Мотовилова (Фон Эрн) АЛИНА АНТОНОВНА 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мотовилова (Фон Эрн) АЛИНА АНТОНОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1857

умерла 1943

Отец
Фон Эрн ВИЛЬГЕЛЬМ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ1797 г.р.
Мать
Фон Эрн (Флориани) ВАЛЕРИЯ ФРАНЦЕВНА1825 г.р.
Супруги
Мотовилов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ03.07.1855 г.р.
Дети
Некрасова (Мотовилова) ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА24.06.1879 г.р.
(Мотовилова) СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА06.02.1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Фон Эрн ВИЛЬГЕЛЬМ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ

Мать: Фон Эрн (Флориани) ВАЛЕРИЯ ФРАНЦЕВНА

Бракосочетание
1877

Муж: Мотовилов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
24.06.1879

Дочь: Некрасова (Мотовилова) ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА

Отец ребёнка: Мотовилов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
06.02.1881

Дочь: (Мотовилова) СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА

Отец ребёнка: Мотовилов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
18.07.1885

Дочь: (Мотовилова) ВЕРА НИКОЛАЕВНА

Отец ребёнка: Мотовилов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Смерть
1943

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