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Третьяков Владимир Васильевич

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коржевская Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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