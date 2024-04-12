Третьяков Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
05.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коржевская Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно