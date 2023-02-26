Яскина Варвара Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ефросиния Александрова
Отец ребёнка: Яскин Александр Парфенов
Рождение ребёнка
17.01.1842
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Яскин Александр Парфенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно