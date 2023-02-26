Яскина Варвара Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яскина Варвара Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ефросиния Александрова

Отец ребёнка: Яскин Александр Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1842

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Яскин Александр Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яскин Александр Парфенов

Смерть
Неизвестно
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