Арыслангул
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Сабангол
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Араслангулов Абдерахим (Абдеряс)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Араслангулов Масалим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно