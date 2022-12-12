Арыслангул — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрыслангул

Арыслангул

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Сабангол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Араслангулов Абдерахим (Абдеряс)

Мать ребёнка: не указана

Сарт-Чишма, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Сын: Араслангулов Абделсалям

Мать ребёнка: не указана

Сарт-Чишма, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Араслангулов Масалим

Мать ребёнка: не указана

Сарт-Чишма, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Сын: Араслангулов Мурсалим

Мать ребёнка: не указана

Сарт-Чишма, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close