Сигаева (Макарова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигаева (Макарова) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Макаров Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1880

Муж: Сигаев Родион Иванович

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Солдатский сын Р.И. Сигаев, первым браком, православный, 18 лет сочетался браком с крестьянкой Екатериной Сергеевной Макаровой, первым браком, православной, 18 лет. Поручители: по жениху - крестьянин ... Показать все
Рождение ребёнка
10.05.1886 ст.

Сын: Сигаев Николай Родионович

Отец ребёнка: Сигаев Родион Иванович

Криволучье-Ивановка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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