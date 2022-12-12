Сигаева (Макарова) Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1862
Отец: Макаров Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1880
Солдатский сын Р.И. Сигаев, первым браком, православный, 18 лет сочетался браком с крестьянкой Екатериной Сергеевной Макаровой, первым браком, православной, 18 лет. Поручители: по жениху - крестьянин ... Показать все
Рождение ребёнка
10.05.1886 ст.
Сын: Сигаев Николай Родионович
Отец ребёнка: Сигаев Родион Иванович
Смерть
Неизвестно