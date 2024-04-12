Карпова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Василиса

Место рождения

Лопырево, Завалинская волость, Покровский уезд

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопырево, Завалинская волость, Покровский уезд
Рождение ребёнка
1749

Сын: Иванов Борис

Отец ребёнка: Яковлев Иван болшей

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Оксана

Отец ребёнка: Яковлев Иван болшей

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Иванов Дмитрий

Отец ребёнка: Яковлев Иван болшей

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Иван болшей

Смерть
Неизвестно
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