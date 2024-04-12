Карпова Василиса
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
1749
Сын: Иванов Борис
Отец ребёнка: Яковлев Иван болшей
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Оксана
Отец ребёнка: Яковлев Иван болшей
Рождение ребёнка
1758
Сын: Иванов Дмитрий
Отец ребёнка: Яковлев Иван болшей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлев Иван болшей
Смерть
Неизвестно