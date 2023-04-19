Каргаполов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.1988
Дочь: Каргополова-Киселева Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Исаева-Каргаполова Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.10.1988
Сын: Каргаполов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Исаева-Каргаполова Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каргаполов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Исаева-Каргаполова Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каргаполов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Исаева-Каргаполова Надежда Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно