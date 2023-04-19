Каргаполов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргаполов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1988

Дочь: Каргополова-Киселева Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Исаева-Каргаполова Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.10.1988

Сын: Каргаполов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Исаева-Каргаполова Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргаполов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Исаева-Каргаполова Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргаполов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Исаева-Каргаполова Надежда Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева-Каргаполова Надежда Дмитриевна

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