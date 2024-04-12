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Барабанов Василий Яковлевич

Место рождения

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

29.12.1862

Дата смерти

27.09.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1862

Отец: Барабанов Яков Антонович

Мать: Барабанова Анастасия Ивановна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
30.12.1862
Жерновище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: д. Ухорской гос. крест. Герасим Антонов Барабанов и Степана Васильева Костаринова жена Агафья Иванова
Смерть
27.09.1863
Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Умер в возрасте 8 месяцев от скарлатины Отпет и похоронен в с. Жерновищи 29.09.1863
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