Оводов Владимир Борисович 1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оводов Владимир Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

После 2000

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Оводов Борис Егорович

Мать: Оводова (Мотыхляева) Тамара Афонасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оводова Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оводов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Оводова Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оводова Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оводова Лариса

Смерть
После 2000

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