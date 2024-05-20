Оводов Владимир Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смертиПосле 2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Оводова Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оводов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Оводова Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Оводова Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оводова Лариса
Смерть
После 2000