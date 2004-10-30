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Яськова (Зерова) Мария

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Место рождения

г. Лысьва Пермской обл.

Дата рождения

20.05.1918

Дата смерти

30.10.2004

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1918

Отец: Зеров Тимофей

Мать: Зерова Евгения

г. Лысьва Пермской обл.
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яськов Когнстантин Вас.

Нижний Тагил, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алабушева Ольга

Отец ребёнка: Яськов Когнстантин Вас.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яськов Когнстантин Вас.

Смерть
30.10.2004
Нижний Тагил, Россия
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