Яськова (Зерова) Мария
Место рожденияг. Лысьва Пермской обл.
Дата рождения20.05.1918
Дата смерти30.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1918
Отец: Зеров Тимофей
Мать: Зерова Евгения
г. Лысьва Пермской обл.
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яськов Когнстантин Вас.
Нижний Тагил, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алабушева Ольга
Отец ребёнка: Яськов Когнстантин Вас.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.2004
Нижний Тагил, Россия