Булатова (Косотурова) Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатова (Косотурова) Анна Никитина

Булатова (Косотурова) Анна Никитина

avatar

Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Косотуров Никита Гаврилов

Мать: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
15.01.1841

Муж: Булатов Никита Гаврилов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Поручители на венчании:по жениху мастеровые Стефан Яковлев Граматчиков, Илья Иванов Усольцов, а по невесте служители Пётр Стефанов Про{свир} нин и Василий Фёдоров Холмогоров.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close