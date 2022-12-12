Булатова (Косотурова) Анна Никитина
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Косотуров Никита Гаврилов
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1841
Поручители на венчании:по жениху мастеровые Стефан Яковлев Граматчиков, Илья Иванов Усольцов, а по невесте служители Пётр Стефанов Про{свир} нин и Василий Фёдоров Холмогоров.
Смерть
Неизвестно