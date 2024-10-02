Varis Pekka Matinpoika
Место рожденияSelkie 6/8 «Alapiha»
Дата рожденияВычислено 1700
Дата смерти20.11.1774
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1700
Бракосочетание
11.04.1726
Рождение ребёнка
15.11.1727
Мать ребёнка: Varis (Savolainen) Emäntä Anna Mikontytär
Рождение ребёнка
17.02.1730
Дочь: Pakarinen (Varis) Maria
Мать ребёнка: Varis (Savolainen) Emäntä Anna Mikontytär
Рождение ребёнка
23.04.1743
Мать ребёнка: Varis (Savolainen) Emäntä Anna Mikontytär
Смерть
20.11.1774