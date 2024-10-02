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Varis Pekka Matinpoika

Место рождения

Selkie 6/8 «Alapiha»

Дата рождения

Вычислено 1700

Дата смерти

20.11.1774

Пол

Мужской

Отец

1657 г.р.

Мать

Вычислено 1662 г.р.

Жена

Вычислено 1700 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1700

Отец: Varis Matti Paavonpoika

Мать: Varis (Räisätär) Elina Erkintytär

Бракосочетание
11.04.1726

Жена: Varis (Savolainen) Emäntä Anna Mikontytär

Рождение ребёнка
15.11.1727

Сын: Varis Matti Pekanpoika

Мать ребёнка: Varis (Savolainen) Emäntä Anna Mikontytär

Рождение ребёнка
17.02.1730

Дочь: Pakarinen (Varis) Maria

Мать ребёнка: Varis (Savolainen) Emäntä Anna Mikontytär

Рождение ребёнка
23.04.1743

Сын: Varis Pekka Pekanpoika

Мать ребёнка: Varis (Savolainen) Emäntä Anna Mikontytär

Смерть
20.11.1774

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