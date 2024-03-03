Гладышева Александра (Антонина) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Гладышев Алексей Поликарпович
Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Титович
Читинская область, Тыгдинский район
Рождение ребёнка
04.10.1911
Сын: Гладышев Сергей Поликарпович
Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Титович
п.Мефодьевский
Рождение ребёнка
05.12.1916
Сын: Гладышев Николай Поликарпович
Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Титович
Кемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка
Рождение ребёнка
Около 17.05.1919
Сын: Гладышев Михаил Поликарпович
Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Титович
Кемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Поликарповна
Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Поликарповна
Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Поликарповна
Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Опарина Варвара Поликарповна
Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Титович
Смерть
Неизвестно