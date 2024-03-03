Гладышева Александра (Антонина) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева Александра (Антонина) Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Гладышев Алексей Поликарпович

Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Титович

Читинская область, Тыгдинский район
Рождение ребёнка
04.10.1911

Сын: Гладышев Сергей Поликарпович

Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Титович

п.Мефодьевский
Рождение ребёнка
05.12.1916

Сын: Гладышев Николай Поликарпович

Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Титович

Кемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка
Рождение ребёнка
Около 17.05.1919

Сын: Гладышев Михаил Поликарпович

Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Титович

Кемеровская область, Тяжинский район, с. Нефёдовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Поликарповна

Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Поликарповна

Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Поликарповна

Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Опарина Варвара Поликарповна

Отец ребёнка: Гладышев Поликарп Титович

Смерть
Неизвестно
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