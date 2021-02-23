Астанина эоя георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.21
Дата смерти09.08.91
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.21
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
09.08.91
Рождение ребёнка
01.02.1942
Сын: Дроздович константин петрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности