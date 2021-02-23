Астанина эоя георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астанина эоя георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.21

Дата смерти

09.08.91

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

пд
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.21

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.08.91
Рождение ребёнка
01.02.1942

Сын: Дроздович константин петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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