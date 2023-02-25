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Зайцева Ирина Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1955

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.83

Дочь: Гаврилова Екатерина Игоревна

Отец ребёнка: Зайцев Игорь Алексеевич

Рождение
26.06.1955

Отец: Прусаков Игорь Крискентович

Мать: Прусакова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
15.05.1979

Дочь: Малашкина Мария Игоревна

Отец ребёнка: Зайцев Игорь Алексеевич

Рождение ребёнка
13.01.1989

Дочь: Заблодская Анна Игоревна

Отец ребёнка: Зайцев Игорь Алексеевич

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