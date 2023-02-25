Зайцева Ирина Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1955
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.83
Дочь: Гаврилова Екатерина Игоревна
Отец ребёнка: Зайцев Игорь Алексеевич
Рождение
26.06.1955
Рождение ребёнка
15.05.1979
Дочь: Малашкина Мария Игоревна
Отец ребёнка: Зайцев Игорь Алексеевич
Рождение ребёнка
13.01.1989
Дочь: Заблодская Анна Игоревна
Отец ребёнка: Зайцев Игорь Алексеевич