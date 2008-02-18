Елькина Эльвира Ивановна
Место рожденияУзбекистан, Ташкент
Дата рождения28.09.1940
Дата смерти18.02.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1940
Отец: Елькин Иван Павлович
Узбекистан, Ташкент
Рождение ребёнка
15.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Русин Николай Иванович
Арамиль, Арамильский, Свердловская область
Смерть
18.02.2008