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Елькина Эльвира Ивановна

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Место рождения

Узбекистан, Ташкент

Дата рождения

28.09.1940

Дата смерти

18.02.2008

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1940

Отец: Елькин Иван Павлович

Мать: Флейшман Мария Самуиловна

Узбекистан, Ташкент
Рождение ребёнка
15.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Русин Николай Иванович

Арамиль, Арамильский, Свердловская область
Смерть
18.02.2008
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