Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Петрович
Рождение ребёнка
05.12.1800
Сын: Спиридон Федорович
Отец ребёнка: Федор Петрович
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1807
Сын: Алексей Федорович
Отец ребёнка: Федор Петрович
Рождение ребёнка
20.10.1807
Сын: Яков-Иаков Федорович
Отец ребёнка: Федор Петрович
Смерть
Неизвестно