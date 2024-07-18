Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Тимофеевна

Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Петрович

Рождение ребёнка
05.12.1800

Сын: Спиридон Федорович

Отец ребёнка: Федор Петрович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1807

Сын: Алексей Федорович

Отец ребёнка: Федор Петрович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
20.10.1807

Сын: Яков-Иаков Федорович

Отец ребёнка: Федор Петрович

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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