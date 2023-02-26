Мурыгин Епифан Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1846
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Мурыгин Савелий Юдович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Фатей Андреевич
Мать ребёнка: Мурыгина Матрёна Ивановна
Верхоупье, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Мурыгина Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1804
Сын: Мурыгин Епифан Епифанович
Мать ребёнка: Мурыгина Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Мурыгин Сергей Епифанович
Мать ребёнка: Мурыгина Матрёна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1846