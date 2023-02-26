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Мурыгин Епифан Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Мурыгин Савелий Юдович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Фатей Андреевич

Мать ребёнка: Мурыгина Матрёна Ивановна

Верхоупье, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Мурыгин Ион Трафимович

Мать ребёнка: не указана

Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Мурыгин Яков Епифанович

Мать ребёнка: Мурыгина Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
30.03.1804

Сын: Мурыгин Епифан Епифанович

Мать ребёнка: Мурыгина Матрёна Ивановна

Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Мурыгин Сергей Епифанович

Мать ребёнка: Мурыгина Матрёна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурыгина Матрёна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Волово, Воловский район, Тульская область
Смерть
1846
Волово, Воловский район, Тульская область
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