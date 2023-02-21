Чичкин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чичкин Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1985

Сын: Чичкин Антон Александрович

Мать ребёнка: Чичкина Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
02.02.1989

Дочь: Гурентьева Анна Александровна

Мать ребёнка: Чичкина Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чичкина Людмила Николаевна

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