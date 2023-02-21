Чичкин Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1985
Сын: Чичкин Антон Александрович
Мать ребёнка: Чичкина Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
02.02.1989
Дочь: Гурентьева Анна Александровна
Мать ребёнка: Чичкина Людмила Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно