Провалова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.
Сын: Провалов Силиверст Сергеевич
Отец ребёнка: Провалов Сергей Андреевич
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно