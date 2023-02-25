Провалова Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Провалова Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1855 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.

Сын: Провалов Силиверст Сергеевич

Отец ребёнка: Провалов Сергей Андреевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Провалов Сергей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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