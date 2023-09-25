Василенко Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1987

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

1967 г.р.

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1987

Отец: Василенко Игорь

Мать: Василенко (Лазарева) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
17.12.2009

Жена: (Волкова) Александра

Рождение ребёнка
08.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Волкова) Александра

Рождение ребёнка
20.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Волкова) Александра

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