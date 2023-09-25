Василенко Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1987
Бракосочетание
17.12.2009
Жена: (Волкова) Александра
Рождение ребёнка
08.06.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Волкова) Александра
Рождение ребёнка
20.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Волкова) Александра