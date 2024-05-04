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Раевский Александр Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1916

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1916

Отец: Раевский Митрофан Ефимович

Мать: Раевская (Гаврилова) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раевская х

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раевская Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Раевский Митрофан Александрович

Мать ребёнка: Раевская Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1976

Сын: Раевский Владлен Александрович

Мать ребёнка: Раевская Наталья Ивановна

Смерть
2005

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