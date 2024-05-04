Раевский Александр Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1916
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раевская х
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1966
Сын: Раевский Митрофан Александрович
Мать ребёнка: Раевская Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1976
Сын: Раевский Владлен Александрович
Мать ребёнка: Раевская Наталья Ивановна
Смерть
2005