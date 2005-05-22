Потапов Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения01.08.1957
Дата смерти22.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1957
Отец: Потапов Александр Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.05.2005