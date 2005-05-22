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Потапов Сергей Александрович

Место рождения

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Дата рождения

01.08.1957

Дата смерти

22.05.2005

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1957

Отец: Потапов Александр Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.05.2005
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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