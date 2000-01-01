Makowski Halina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMakowski Halina

Makowski Halina

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

Около 2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1956

Муж: Makowski Mikołaj

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Makowski Mikołaj

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Makowski Mikołaj

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Makowski Mikołaj

Смерть
Около 2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close