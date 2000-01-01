Makowski Halina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1935
Дата смертиОколо 2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1956
Муж: Makowski Mikołaj
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
1961
Смерть
Около 2000