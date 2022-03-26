Костров Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костров Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1947

Дата смерти

26.03.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

1922 г.р.

Дети

1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1947

Отец: Костров Александр

Мать: Елисеева Фаина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кострова Неля Ивановна

Рождение ребёнка
28.11.1986

Сын: Костров Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Кострова Неля Ивановна

Смерть
26.03.2022

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