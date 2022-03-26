Костров Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1947
Дата смерти26.03.2022
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1947
Отец: Костров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кострова Неля Ивановна
Рождение ребёнка
28.11.1986
Сын: Костров Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Кострова Неля Ивановна
Смерть
26.03.2022