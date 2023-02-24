Валюйшес (ст. 58-2) Иван Иосифович
Место рожденияДеревня Серебряково , Частоостровская волость , Енисейская губерния
Дата рождения27.01.1895
Дата смерти13.09.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1895
Деревня Серебряково , Частоостровская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Иожица Валентина Валюйшес
Мать ребёнка: Валюйшес Анна Погодина
г. Красноярск
Рождение ребёнка
17.07.1925
Дочь: Галина Валюйшес
Мать ребёнка: Валюйшес Анна Погодина
Город Канск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валюйшес Анна Погодина
Смерть
13.09.1938
Город Славгород
расстрел Реабилитиация 16.09.1957 Верховным судом СССР, основание: Дело прекращено за отсутствием состава преступления