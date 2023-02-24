Валюйшес (ст. 58-2) Иван Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валюйшес (ст. 58-2) Иван Иосифович

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Место рождения

Деревня Серебряково , Частоостровская волость , Енисейская губерния

Дата рождения

27.01.1895

Дата смерти

13.09.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1895

Отец: Валюйшис Иосиф Антонович

Мать: Валюйшис Александра Вигулярова

Деревня Серебряково , Частоостровская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Иожица Валентина Валюйшес

Мать ребёнка: Валюйшес Анна Погодина

г. Красноярск
Рождение ребёнка
17.07.1925

Дочь: Галина Валюйшес

Мать ребёнка: Валюйшес Анна Погодина

Город Канск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валюйшес Анна Погодина

Смерть
13.09.1938
Город Славгород
расстрел Реабилитиация 16.09.1957 Верховным судом СССР, основание: Дело прекращено за отсутствием состава преступления
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