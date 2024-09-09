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Истомина Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Николай Ермилович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Истомин Елисей Истомин

Отец ребёнка: Истомин Николай Ермилович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.05.1881

Дочь: (Истомина) Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: Истомин Николай Ермилович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.12.1883

Сын: Истомин Василий Истомин

Отец ребёнка: Истомин Николай Ермилович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Истомина) Ульяна Николаевна

Отец ребёнка: Истомин Николай Ермилович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.06.1893

Дочь: (Истомина) Акилина Николаевна

Отец ребёнка: Истомин Николай Ермилович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1907

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