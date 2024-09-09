Истомина Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Истомин Николай Ермилович
Рождение ребёнка
21.05.1881
Дочь: (Истомина) Агриппина Николаевна
Отец ребёнка: Истомин Николай Ермилович
Рождение ребёнка
31.12.1883
Отец ребёнка: Истомин Николай Ермилович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Истомина) Ульяна Николаевна
Отец ребёнка: Истомин Николай Ермилович
Рождение ребёнка
03.06.1893
Дочь: (Истомина) Акилина Николаевна
Отец ребёнка: Истомин Николай Ермилович
Смерть
1907