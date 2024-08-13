Левина (Бедарева) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левина (Бедарева) Людмила Ивановна

Место рождения

Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

28.09.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1954

Отец: Бедарев Иван Никитович

Мать: Бедарева (Софронова) Мария Михайловна

Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
30.07.1974

Муж: Левин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
06.08.1977

Сын: Левин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Левин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
08.06.1988

Сын: Левин Иван Александрович

Отец ребёнка: Левин Александр Николаевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.06.1991

Сын: Левин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Левин Александр Николаевич

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