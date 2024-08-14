Клёнова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1941
Отец: Клёнов Алексей Ильич
Бракосочетание
22.11.1964
Рождение ребёнка
09.05.1966
Дочь: Линская (Кириленко) Виктория Ивановна
Отец ребёнка: Кириленко Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
24.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кириленко Иван Яковлевич