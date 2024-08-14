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Клёнова Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1941

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1941

Отец: Клёнов Алексей Ильич

Мать: Круглова Наталья Ивановна

Бракосочетание
22.11.1964

Муж: Кириленко Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
09.05.1966

Дочь: Линская (Кириленко) Виктория Ивановна

Отец ребёнка: Кириленко Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
24.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириленко Иван Яковлевич

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