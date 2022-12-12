Королев Илья Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смерти07.07.1915 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1902 ст.
Сын: Королев Иван Ильич
Мать ребёнка: Королева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
06.05.1906 ст.
Сын: Королев Иван Ильич
Мать ребёнка: Королева Анна Михайловна
Смерть
07.07.1915 ст.