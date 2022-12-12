Королев Илья Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Илья Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

07.07.1915 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1902 ст.

Сын: Королев Иван Ильич

Мать ребёнка: Королева Анна Михайловна

Пещерово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
06.05.1906 ст.

Сын: Королев Иван Ильич

Мать ребёнка: Королева Анна Михайловна

Пещерово, город Тула, Тульская область
Смерть
07.07.1915 ст.
Пещерово, город Тула, Тульская область
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