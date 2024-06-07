Дресвяников Кирило Трифонович 1723 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяников Кирило Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Дресвяников Трифон Сергеевич

Мать: Дресвяникова (Кислухина) Марья Малаховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дресвяникова) Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Дресвяникова (Кузнецова) Марья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дресвяникова) Дарья Кирилловна

Мать ребёнка: Дресвяникова (Кузнецова) Марья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвяников Панкратий Кириллович

Мать ребёнка: Дресвяникова (Кузнецова) Марья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвяников Никон Кириллович

Мать ребёнка: Дресвяникова (Кузнецова) Марья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дресвяникова (Кузнецова) Марья Павловна

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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