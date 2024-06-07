Дресвяников Кирило Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дресвяникова) Евдокия Кирилловна
Мать ребёнка: Дресвяникова (Кузнецова) Марья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дресвяникова) Дарья Кирилловна
Мать ребёнка: Дресвяникова (Кузнецова) Марья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвяников Панкратий Кириллович
Мать ребёнка: Дресвяникова (Кузнецова) Марья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвяников Никон Кириллович
Мать ребёнка: Дресвяникова (Кузнецова) Марья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно